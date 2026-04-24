Omicidio La Pietra al via il processo a carico della moglie | 34 testi e intercettazioni per ricostruire il delitto

È iniziato il processo a carico di Soccorsa Marino, una donna di 30 anni di San Severo, accusata di aver ucciso il marito, Mario La Pietra, durante un litigio in casa. La fase dibattimentale prevede l’ascolto di 34 testimoni e l’analisi di intercettazioni che ricostruiscono le circostanze del delitto. Il delitto si è verificato con una coltellata al basso ventre, secondo quanto contestato in aula.

Al via il dibattimento a carico di Soccorsa Marino, 30enne di San Severo, a processo dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia, con l’accusa di aver ucciso il marito, il coetaneo Mario La Pietra, con una coltellata al basso ventre durante un litigio avvenuto in casa.Il fatto risale alla sera del 5.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Omicidio Mario La Pietra, falsa partenza del processo a carico della moglie: c'è un difetto di notificaIl fatto risale alla sera del 5 marzo dello scorso anno, in un pianterreno in vico Barone. Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooRimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Omicidio Sedda, Sircana: Non sono stato io a colpirlo a morte – Gli aggiornamenti sul caso; Omicidio di Mario Sedda, morto per asfissia acuta: l'imputato si difende; Omicidio nel parcheggio a Pavia: il 16enne fermato rimane in carcere; Rieti, omicidio Marianella: i dubbi dell’inchiesta. Omicidio Marianella, i tre ultras restano in carcereRIETI - Sei mesi senza che sia arrivata una decisione. Nulla che porti ad un provvedimento di rinvio a giudizio, primo passo per un processo per stabilire le responsabilità degli eventi ... ilmessaggero.it Arrivata la sentenza nei confronti della 22enne di Traversetolo accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri https://shorturl.at/YBJUG facebook L’ironia di Travaglio sulla “modica quantità di tangenti” di Nordio: “Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto Avanti così…” di @SBauducco81328 x.com