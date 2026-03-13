Omicidio Mario La Pietra falsa partenza del processo a carico della moglie | c' è un difetto di notifica

Al Tribunale di Foggia si è aperto il processo contro Soccorsa Marino, 30 anni di San Severo, accusata di aver ucciso il marito con una coltellata al basso ventre durante un litigio in casa. Tuttavia, il procedimento è stato interrotto a causa di un difetto di notifica, che ha impedito la regolare avvio dell’udienza. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto tra le mura domestiche.

Il fatto risale alla sera del 5 marzo dello scorso anno, in un pianterreno in vico Barone. La donna, difesa e rappresentata dall’avvocato Rosario Antonio De Cesare, si è sempre dichiarata innocente sostenendo che il ferimento del marito, deceduto successivamente in ospedale, sia avvenuto in modo accidentale. Il processo, scaturito da un decreto di giudizio immediato, slitterà al prossimo aprile a causa di un difetto di notifica alla stessa indagata. Tutto rinviato alla prossima udienza, quindi, verrà formalmente aperto il dibattimento e le parti avanzeranno le relative liste testi e richieste probatorie. Nella stessa occasione, le parti offese (6, nel complesso, quelle individuate nel procedimento) presenteranno istanza di costituzione di parte civile con l’avv. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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