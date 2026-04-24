Omicidio Gabriele Vaccaro l'avvocata del 16enne che lo ha ucciso | Soccorsi in ritardo si sarebbe potuto salvare

L'avvocata del 16enne accusato dell'omicidio a Pavia ha dichiarato che il ragazzo è consapevole di quanto accaduto. Ha inoltre riferito che si stanno aspettando gli esiti degli esami autoptici per determinare se il giovane avrebbe potuto essere salvato se fosse stato soccorso in tempo. La procura sta indagando sui tempi e sulle modalità dell'intervento di soccorso nel caso.

La legale del 16enne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto a Pavia, spiega a Fanpage.it che il suo assistito è "consapevole di quanto accaduto" e che si attendono ora gli esiti degli esami autoptici per valutare se Vaccaro si sarebbe potuto salvare se fosse stato soccorso per tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, denunciati per omissione di soccorso gli amici del 16enne che lo ha accoltellatoLa Procura di Pavia ha denunciato per omissione di soccorso i 4 amici del 16enne che la notte del 19 aprile ha ucciso Gabriele Vaccaro. Leggi anche: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite "per una ragazza" dal 16enne egiziano Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Omicidio Pavia - Gli amici di Gabriele Vaccaro non si sono resi conto quanto era grave l'amico e lo hanno portato a casa; Omicidio di Gabriele Vaccaro: scappano dopo la coltellata fatale, denunciati quattro giovani; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne. Omicidio di Gabriele Vaccaro, parlano i legali del sospetto killer: È stato aggredito dalla vittima e i suoi amici. Il 23 aprile l'interrogatorio del 16enneEmergono alcuni nuovi dettagli sul brutale delitto del 25enne ucciso a Pavia con un fendente al collo nella notte tra il 18 e il 19 aprile. Secondo gli avvocati difensori del minore accusato, la lite ... ilgiorno.it Si aggrava l’accusa per gli amici del 16enne: indagati anche per concorso nell’omicidio di Gabriele Vaccaro a PaviaNel video dell’aggressione si vedono dieci minuti di lite e poi l’accoltellamento. Il 16enne arrestato è ora indagato anche per tentato omicidio dell’amico ... laprovinciapavese.gelocal.it L'omicidio per futili motivi, a Pavia, di Gabriele Vaccaro. È stato convalidato il fermo del 16enne individuato dopo il delitto. x.com NewSicilia. . #TgFlash del 23 aprile - EDIZIONE SERA • Omicidio Gabriele Vaccaro: resta in carcere il minore accusato del delitto, domani l’autopsia https://t.ly/LsR7z • Catania, omicidi Vecchio e Rovetta: a luglio il processo del boss Ercolano https://t.l - facebook.com facebook