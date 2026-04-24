Dopo l'interrogatorio di Antonio Tommaso Fortebraccio, l’avvocata del marito ha dichiarato che il suo assistito si è mostrato collaborativo ma confuso, aggiungendo di non ricordare nulla riguardo ai fatti. La sindaca della zona ha commentato che si tratta di un gesto impulsivo, definendolo una vera e propria follia. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’episodio.

Le parole dell'avvocata Rosa Archidiacono dopo l'interrogatorio di Antonio Tommaso Fortebraccio: "Si è presentato in caserma dicendo che la moglie era stata sparata" Sull'omicidio avvenuto a Foggia nella serata di giovedì 23 aprile si è espressa la legale del marito di Stefania Rago, uccisa c.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Foggia, legale del marito: "Collaborativo ma confuso, non ricordava nulla"; sindaca: "Follia di un gesto d'impeto"

Omicidio a Foggia, un 42enne ucciso in strada con colpi di arma da fuoco #ansa #news

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