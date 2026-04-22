Donna si lancia dal balcone con i tre figli Crepet | Non è gesto d’impeto ma disagio della solitudine

Una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli, in un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità. Secondo un esperto, questo gesto non sarebbe stato impulsivo, ma espressione di un disagio legato alla solitudine. La scena si è svolta in un contesto di forte preoccupazione, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e le circostanze che hanno portato alla decisione della donna.

(Adnkronos) – "Non chiamatelo un semplice gesto d'impeto, perché allora chiunque di noi potrebbe lanciarsi dal balcone stasera stessa, anche io e lei con i nostri figli. Non diciamo fesserie". Così lo psichiatra Paolo Crepet, sentito dall'Adnkronos Salute, interviene sulla tragedia che si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini; la terza figlia, di 6 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese in condizioni gravi. Ignote al momento le cause del gesto disperato. La 46enne, secondo la stampa locale, viene descritta dai vicini come "schiva e molto religiosa"; "soffriva di lievi disturbi psichici", ma "nulla che lasciasse presagire un tale epilogo".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaNella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.

Leggi anche: Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i tre figli: morta la donna e due bambini

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Si lancia dal terzo piano con i figli: 3 morti, tragedia a Catanzaro; Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande; Catanzaro, madre si getta dal balcone con i figli: muoiono lei e due bimbi. Gravissima la sorellina; Catanzaro, donna si lancia dal balcone insieme ai suoi figli: muore lei e il bimbo di 4 anni, l’altro è grave · LaC News24.

Catanzaro, donna si getta dal balcone del terzo piano con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è graveLa tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città. Le cause del gesto non sono al momento note ... affaritaliani.it

Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: morta con due bimbi, la terza è graveCatanzaro , 22 apr. - (Adnkronos) - Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di ... iltempo.it

Una donna e due bambini sono morti la scorsa notte a Catanzaro. Secondo quanto si apprende la donna si sarebbe lanciata dal balcone al terzo piano di uno stabile di via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli. La donna e due bambini, uno di 4 anni e uno di - facebook.com facebook

Catanzaro, donna si getta dalla finestra con tre figli: morti mamma e due bimbi #catanzaro x.com