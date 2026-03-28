L’impeto del gesto | Paolo Tesi e quel dialogo mai interrotto con l’istinto

La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia ha aperto al pubblico la mostra di Paolo Tesi intitolata

La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia ha inaugurato la mostra di Paolo Tesi, Visceralità primitiva, aperta al pubblico fino al 24 Maggio 2026. L’artista si distingue per un approccio autonomo e indipendente senza seguire mode o scuole predefinite. La sua ricerca è finalizzata a rispondere ad un’esigenza profonda e interiore che chiarisce la scelta del titolo e delle tematiche affrontate nell’esposizione: il lato istintivo e selvaggio è rappresentato nelle sue opere come via di fuga da gabbie mentali e sociali. Tesi si definisce un “pittore con la tentazione di scrivere” e sfida costantemente nella sua poetica visiva ed artistica gli antagonismi tra libertà e costrizione, usando spesso le metafore dei cavalli imbrigliati o degli uccelli in gabbia per rappresentare le “funi e i legacci” sociali che impediscono all’uomo di essere libero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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