Omicidio di Vasto resta in carcere il padre di Andrea Sciorilli

Il giudice del tribunale di Vasto ha deciso di mantenere in carcere il padre di Andrea Sciorilli, coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio avvenuto nella zona. La conferma della detenzione è arrivata al termine dell'udienza di convalida dell’arresto, avvenuta dopo l’intervento dei carabinieri. La decisione si basa sulla richiesta dei pubblici ministeri, che avevano già espresso la loro istanza durante la fase preliminare.

Antonio Sciorilli resta in carcere: questa la decisione del gip del tribunale di Vasto che ha sciolto la riserva a cui si era riferito a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto del 52enne da parte dei carabinieri. Comparso davanti al giudice nell'udienza di convalida, il 52enne si è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Caso Sciorilli, indagine aperta: il padre detenuto a Vasto Notizie correlate Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliPescara, 20 aprile 2026 - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di... Leggi anche: Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli: fermato il padre Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio a Vasto: è il giorno dell'autopsia, oggi nuovo incontro del padre con il suo avvocato; Omicidio a Vasto, il padre: 'Mio figlio mi minacciava con un coltello'; 21enne ucciso a Vasto, il papà confessa: fermato dopo interrogatorio; Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: il giovane assassinato in garage. Vasto - Omicidio Sciorilli: il padre resta in carcere, oggi il funerale di AndreaVASTO - Resta in carcere Antonio Sciorilli, l’uomo reo confesso dell’omicidio del figlio Andrea di 21 anni con tre colpi d’ascia. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Vasto, sciogliendo la riserva a c ... veratv.it Omicidio di Vasto, oggi i funerali di Andrea. Il padre resta in carcereVasto. Si svolgeranno oggi alle 15.30, nella Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista a Vasto, i funerali di Andrea Sciorilli, ... abruzzolive.it VASTO, ANTONIO SCIORILLI RIBADISCE DI ESSERSI DIFESO. DOMANI L'ADDIO AD ANDREA GUARDA IL SERVIZIO #omicidiodivasto #vasto - facebook.com facebook Omicidio Vasto: il consiglio regionale Abruzzo si apre con un minuto di silenzio x.com