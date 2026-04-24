Omicidio di Giacomo Bongiorni | sotto la lente i telefoni dei giovani summit tra associazioni e Prefetto

Nella giornata del 24 aprile 2026, si è appreso che i telefoni di tre dei cinque sospettati coinvolti nell’omicidio di Giacomo Bongiorni saranno sottoposti a un’analisi forense con copia dei dati digitali. L’operazione, prevista per l’inizio della prossima settimana, fa parte delle indagini in corso, che coinvolgono anche un incontro tra rappresentanti di associazioni e il Prefetto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Massa, 24 aprile 2026 – I telefoni cellulari di tre di cinque indagati per l’ omicidio di Giacomo Bongiorni saranno analizzati, tramite copia forense, a inizio settimana. L’estrazione dei dati è stata richiesta dalla Procura. Si tratta di Alexandru Miron, 23enne difeso dal legale Giorgio Furlan, Eduard Carutasu difeso dal legale Enzo Frediani e del minore nell’istituto penale di Firenze. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacafiaccolata-a-carrara-con-la-e96eeee3 “Ho fatto visita al mio assistito – dichiara il legale del 17enne Nicola Forcina –, dall’ordinanza di convalida del fermo della Procura di Genova, si evince che anche il Gip dà atto di una testata ricevuta dal mio assistito, come dai riscontri presentati nel fascicolo di indagine”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni: sotto la lente i telefoni dei giovani, summit tra associazioni e Prefetto Notizie correlate Omicidio Bongiorni, nasce una fondazione: “Aiuterà i giovani. Cosi Giacomo vivrà”Massa, 23 aprile 2026 – Dolore e reazione: raccolte fondi e un’associazione per trasformare la tragedia in impegno. Salvini al summit dei patrioti a Milano ricorda Bongiorni: “Scusaci Giacomo, non si può morire così”Il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, ha ricordato Giacomo Bongiorni a Milano sabato 18 aprile pomeriggio, in apertura del suo intervento in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Linea di confine 2026 - L'omicidio di Giacomo Bongiorni, il dolore dei familiari e della città - Video; Omicidio Giacomo Bongiorni, tra video e versioni contrastanti: il punto sulle indagini; Omicidio Massa, un fermato: Bongiorni ha dato testata a un mio amico; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato. Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, cosa non torna nella versione dei ragazzi dalla testata al calcioOmicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, le parole dell'avvocato di uno dei due ragazzi fermati per il decesso del 47enne ... virgilio.it Omicidio di Giacomo Bongiorni, a Massa scattano zona rossa e vigilanza rafforzata dopo i fatti di piazza PalmaScatta la zona rossa con le ordinanze di vigilanza rafforzata a Massa e Carrara in risposta all'omicidio di Giacomo Bongiorni: cosa prevedono le misure ... virgilio.it Possibile svolta nelle indagini per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa - facebook.com facebook Omicidio #Massa Lunga fiaccolata nel quartiere di Giacomo Bongiorni, 47anni, ucciso in un’aggressione. La mamma commossa “Grazie a nome di mio figlio”. Oggi alle 15 i funerali nel Duomo. Decretato il lutto cittadino. x.com