A pochi mesi dall’omicidio di Bongiorni, è stata creata una fondazione con l’obiettivo di sostenere i giovani. L’associazione nasce per raccogliere fondi e finanziare iniziative che possano aiutare chi si trova in difficoltà. La fondazione vuole mantenere vivo il ricordo di Giacomo e offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. L’evento si è svolto a Massa il 23 aprile 2026, tra solidarietà e impegno civile.

Massa, 23 aprile 2026 – Dolore e reazione: raccolte fondi e un’associazione per trasformare la tragedia in impegno. Dal dolore profondo alla volontà di reagire. La morte di Giacomo Bongiorni ha scosso non solo la città, ma un’intera comunità che, a pochi giorni dai fatti, sta cercando di trasformare lo sgomento in azione concreta. Non solo fiaccolate e partecipazione collettiva – con migliaia di persone scese in piazza – ma anche iniziative tangibili per sostenere la famiglia e dare un senso a quanto accaduto. Sul fronte della solidarietà, si sono attivate più raccolte fondi. Tante iniziative per ricordarlo. Quelle ufficiali, promosse dall’azienda per cui Bongiorni lavorava e dal circolo aziendale, sono finalizzate ad aiutare i figli e garantire un supporto immediato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Bongiorni, nasce una fondazione: “Aiuterà i giovani. Cosi Giacomo vivrà”

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