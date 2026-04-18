Salvini al summit dei patrioti a Milano ricorda Bongiorni | Scusaci Giacomo non si può morire così

Sabato 18 aprile, a Milano, il leader della Lega ha partecipato a una manifestazione in piazza Duomo. Durante il suo intervento, ha ricordato Giacomo Bongiorni, vittima di un incidente, dicendo: “Scusaci Giacomo, non si può morire così”. L’evento, chiamato ‘Senza paura’, ha visto la partecipazione di diversi sostenitori e rappresentanti di movimenti patrioti. Salvini ha aperto il suo discorso facendo riferimento a questa vicenda.

Il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, ha ricordato Giacomo Bongiorni a Milano sabato 18 aprile pomeriggio, in apertura del suo intervento in piazza Duomo alla manifestazione ‘Senza paura. In Europa padroni a casa nostra’. Giacomo Bongiorni, 47 anni, ucciso a calci e pugni in piazza a Massa davanti al figlio. Gremitissimo il Duomo a Massa sabato 18 aprile pomeriggio per l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, cerimonia funebre officiata dal vescovo monsignor Mario Vaccaro. A Massa lutto cittadino proclamato dal sindaco Francesco Persiani. Salvini: “Tra i tanti sindaci presenti che voglio ringraziare e amministratori locali oggi non ce n’è...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Salvini al summit dei patrioti a Milano ricorda Bongiorni: “Scusaci Giacomo, non si può morire così” Notizie correlate Milano, violenza antagonista al summit dei patrioti. Salvini: "Delinquenti"Mentre in Piazza Duomo, a Milano, si riuniva Remigration Summit organizzato dalla Lega per i Patrioti europei, gruppi di antagonisti si sono riuniti... A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Precedenza a chi arriva da Paesi vicini per cultura"Slogan contro l'immigrazione e interventi dei leader europei: il corteo della Lega culmina con gli interventi dal palco in Piazza Duomo.