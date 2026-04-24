I figli di Andrea Rossi hanno dichiarato che il loro papà non è un assassino e che lo aspettano a casa. La famiglia ha ricordato le passeggiate in Appennino, quando si andava a prendere il latte dalla Gigina, in cima alla montagna. La vicenda riguarda l’omicidio di una donna, con Rossi coinvolto e sotto indagine. La procura ha confermato che l’indagine prosegue per chiarire i fatti.

Bologna, 24 aprile 2026 – Le passeggiate in Appennino, quando “si andava a prendere il latte dalla Gigina, che stava in cima alla montagna”. La raccolta delle more tutti insieme, con la nonna, in un paesino minuscolo “con quattro case in pietra”. E poi, “papà che torna dal lavoro e ci solleva uno per uno, ci tira su e stiamo tutti sopra di lui. Abbiamo anche delle foto, così, arrampicati sul nostro papà, come scimmie”. Questi “ricordi bellissimi” si interrompono quando, un giorno di gennaio del 2007, Andrea Rossi viene arrestato con l’accusa di avere ucciso Vitalina Balani. Il commercialista (oggi 64enne) sarà condannato all’ergastolo in via definitiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Balani, i figli di Andrea Rossi: “Papà non è un assassino. Lo aspettiamo a casa”

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