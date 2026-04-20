Un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage di un condominio a Vasto. La polizia ha fermato il padre del ragazzo, che in passato aveva presentato una denuncia per violenze contro suo figlio. La vittima è stata trovata con ferite da arma da taglio, e l'uomo fermato si trova ora in stato di fermo. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause del decesso.

VASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Il giovane era stato accoltellato. Secondo alcuni testimoni, il padre aveva denunciato il figlio in passato perché era «un violento». Chi era Andrea, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato ucciso con almeno tre coltellate al torace. Gli investigatori già ipotizzavano che il delitto potesse essere stato l'ultimo atto di una lite cominciata in casa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: l'uomo lo aveva denunciato per violenze. Il 21enne era stato trovato accoltellato nel garage di casa

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