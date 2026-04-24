Nella città di Vasto, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di confermare la custodia in carcere per il padre accusato di aver ucciso un familiare. La richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa è stata respinta al termine dell’udienza di convalida. La decisione arriva in un momento di grande attenzione da parte della comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

Chieti - Respinta la richiesta della difesa dopo l’udienza di convalida, mentre la comunità si prepara ai funerali del giovane ucciso in casa Rimane in carcere Antonio Sciorilli, il 52enne che ha confessato l’omicidio del figlio Andrea, di appena 21 anni, colpito mortalmente con tre fendenti d’ascia. A stabilirlo è stato il gip del Tribunale di Vasto, che ha sciolto la riserva dopo l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri. Il giudice ha respinto le richieste avanzate dai legali della difesa, confermando la misura cautelare detentiva nei confronti dell’uomo, che resta quindi in custodia cautelare. Durante l’interrogatorio, Sciorilli ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha comunque rilasciato dichiarazioni spontanee, sostenendo di aver agito per legittima difesa.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Omicidio a Vasto, svolta del gip: il padre resta in carcere

Notizie correlate

Omicidio di Vasto, resta in carcere il padre di Andrea SciorilliAntonio Sciorilli resta in carcere: questa la decisione del gip del tribunale di Vasto che ha sciolto la riserva a cui si era riferito a conclusione...

Omicidio Mansouri, il gip: “Nessuno spirito collaborativo”. Cinturrino resta in carcereNessuno «spirito collaborativo» da parte di Carmelo Cinturrino nell’interrogatorio reso ieri.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Omicidio del 21enne a Vasto, fermato il padre dopo una notte di interrogatorio; Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: 'L'ho ucciso io'. Il movente dietro la lite; Omicidio a Vasto: 21 enne ucciso con un'ascia, arrestato il padre; Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: il giovane assassinato in garage.

Omicidio a Vasto, svolta per la morte del 21enne Andrea Sciorilli: il padre confessa dopo il fermoA Vasto, Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio: le indagini per omicidio si sono concentrate sul contesto familiare e sul fermo del padre. notizie.it

Giovane ucciso in garage a Vasto, arrestato il padre: lo ha colpito tre volte con un'asciaIl padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva, è stato arrestato ... adnkronos.com

"È distrutto. Non mangia e non dorme. Ha preso piena consapevolezza di quello che è accaduto" a spiegare a Fanpage. it come sta il ragazzo di 16 anni, accusato dell'omicidio del 25enne Gabriele Vaccaro, avvenuto a Pavia la notte tra il 18 e il 19 aprile scor facebook

Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi ma assolta dall'omicidio del primogenito x.com