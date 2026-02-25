Omicidio Mansouri il gip | Nessuno spirito collaborativo Cinturrino resta in carcere

Nessuno «spirito collaborativo» da parte di Carmelo Cinturrino nell’interrogatorio reso ieri. È quanto scrive il gip Domenico Santoro nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del poliziotto, accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Le ammissioni e le contestazioni Secondo il giudice, Cinturrino avrebbe ammesso soltanto «aspetti che risultavano» già accertati nel corso delle indagini, come l’aver alterato la scena del delitto collocando una pistola finta. Per il resto, le sue dichiarazioni vengono definite non credibili, in particolare in merito al colpo esploso che, a suo dire, sarebbe stato sparato con intento «intimidatorio» perché spaventato. I riscontri investigativi Nell’ordinanza si evidenzia inoltre come i presunti «metodi intimidatori» adottati durante le operazioni, negati dall’indagato, troverebbero conferma nelle testimonianze raccolte dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

