Il sacrificio di Stefano | la caserma della stradale porterà il suo nome

La caserma della polizia stradale situata in via Bovi Campeggi 11 sarà intitolata a Stefano Biondi, assistente della polizia di Stato e Medaglia d’Oro al Valor Civile deceduto nel 2004 all’età di 28 anni. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 28 aprile 2026 alle 11:30. L’assegnazione del nome rappresenta un omaggio alla memoria del professionista scomparso.

La "casa" della polizia stradale porterà il nome di Stefano Biondi. Il 28 aprile 2026, alle ore 11:30, la caserma di via Bovi Campeggi 11 sarà ufficialmente intitolata alla memoria dell’assistente della polizia di Stato e Medaglia d’Oro al Valor Civile, scomparso il 20 aprile 2004, a soli 28 anni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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