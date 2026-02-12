La scrittrice Dacia Maraini | Gli animali parlano con l’intelligenza della vita

La scrittrice italiana Dacia Maraini ha presentato il suo nuovo libro, dove parla del suo rapporto con gli animali. Maraini dice che gli animali non hanno bisogno di parole, ma comunicano con la loro presenza. Racconta di aver sempre avuto un legame speciale con gli animali e di come questa relazione si rifletta nelle sue pagine.

Dacia Maraini racconta il suo legame profondo con gli animali nel suo nuovo libro: «Non ci chiedono parole, ma presenza». Tra ricordi personali e riflessioni civili, spiega come gli animali ci insegnino amicizia senza secondi fini, il valore del silenzio e il rispetto per chi non ha voce. Un libro che intreccia empatia, consapevolezza e amore per la vita, ricordandoci che ogni gesto verso il prossimo conta, soprattutto se non può difendersi da solo.

