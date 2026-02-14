Corriere della droga arrestato in A1 a Bologna | aveva un chilo di cocaina nascosto nel cruscotto dell’auto

Un uomo è stato arrestato sull’A1 a Bologna perché trasportava un chilo di cocaina nascosto nel cruscotto della sua auto. La polizia ha scoperto la droga durante un controllo di routine, notando comportamenti sospetti del conducente. Il traffico di droga, secondo le indagini, era diretto verso il Nord Italia.

Bologna, 14 febbraio 2026 - Viaggiava lungo l'Autostrada del Sole con un chilo di cocaina nascosto in un vano segreto ricavato nel cruscotto dell'auto. Un 42enne residente in Spagna è stato arrestato martedì pomeriggio dalla Polizia stradale di Bologna nel corso di un controllo in A1, all'altezza del casello di Sasso Marconi Nord. L'operazione rientra nell 'attività quotidiana di vigilanza sulle autostrade A1 e A14 e sulle tangenziali bolognesi, finalizzata non solo alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida, ma anche al contrasto dei reati commessi da persone in transito. A insospettire gli agenti della sottosezione Bologna Sud è stata inizialmente la patente di guida inglese esibita dall'uomo, risultata priva delle caratteristiche di sicurezza previste.