A1 oltre 3 kg di cocaina nascosti in auto | arrestato dalla Polizia Stradale nel Casertano

Durante un controllo sulla strada, gli agenti della Polizia Stradale hanno fermato un’auto con oltre 3 chili di cocaina nascosti sotto i sedili. La vettura, una Audi A4, è stata sottoposta a ispezione e la sostanza è stata sequestrata. L’autista è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi.

Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Pubblicato l’avviso per fare la domanda Napoli: 800 grammi di droga e circa 3mila euro. I carabinieri arrestano un 20enne Flumeri (AV): I Carabinieri sequestrano un capannone abusivo di circa 400 metri quadrati. Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - A1, oltre 3 kg di cocaina nascosti in auto: arrestato dalla Polizia Stradale nel Casertano Caserta: 21 kg di cocaina in auto, arrestato dopo inseguimento sull’A1Polstrada di Caserta e Napoli arresta un uomo dopo 40 km di inseguimento: in auto 21 kg di cocaina in 19 panetti. Autista arrestato a Rieti per traffico di droga, viaggiava con 111 kg di cocaina nascosti nel tirEseguito un arresto dalla polizia di Roma Nord presso l’area di servizio Flaminia Ovest, in provincia di Rieti.