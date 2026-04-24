L’obesità femminile rappresenta un problema di salute che va oltre il semplice peso indicato sulla bilancia. Quando il sovrappeso si concentra nell’area addominale, può influire su diversi aspetti della salute, rendendo importante un consulto medico per valutare eventuali rischi. La presenza di questa condizione richiede attenzione, soprattutto se i chili in più si accumulano nella zona dell’addome, poiché i suoi effetti si estendono ben oltre l’aspetto estetico.

Non pensate solamente al numero che appare sul display della bilancia. E parlate con il medico se obesità e sovrappeso si fanno strada, specie se i chili in eccesso tendono a localizzarsi nell’addome, creando quella “pancia” i cui effetti sulla salute vanno ben oltre il mero aspetto estetico. E soprattutto, non rinchiudetevi in voi stesse. I chili in eccesso vanno affrontati. Perché obesità e sovrappeso influenzano la salute della donna a tutte le età ed è basilare intervenire prima possibile, attraverso un approccio multidisciplinare che impatti sulle diverse sfere del benessere femminile. Rischi da non sottovalutare. Partiamo da un punto fermo, che spesso dimentichiamo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Oltre la bilancia, quanto e come pesa l’obesità sulla salute della donna

Sarcobesity: The Hidden Danger of Losing Weight Without Muscle After 40

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