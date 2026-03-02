Obesità quanto pesa la psiche la risposta dei servizi e come affrontare il quadro

L’obesità è riconosciuta come una malattia cronica che coinvolge anche aspetti psicologici, con un impatto diretto sul benessere mentale delle persone. I servizi sanitari cercano di rispondere a questa complessità, affrontando sia le problematiche fisiche sia quelle psicologiche. La relazione tra peso e psiche è stretta, e il percorso di cura deve considerare entrambi gli aspetti senza semplificazioni.

Obesità, malattia cronica. Con uno stigma da abbattere, anche sul fronte psicologico. Perché non c'è dubbio che l'eccesso ponderale impatti sul benessere psicologico e viceversa. Lo dimostrano i dati preliminari di una ricerca resa nota in occasione della Giornata dedicata al quadro del 4 marzo. Il 17% dei pazienti seguiti dai Servizi di salute mentale presenta obesità, contro il 10% rilevato nella popolazione generale italiana. Il divario è ancora più marcato tra i giovani di età compresa tra 18 e 34 anni: 13,7% rispetto al 5,5%, con un rischio quasi triplo per chi è in carico ai Servizi. È quanto emerge dalla prima indagine sistematica sul rischio di obesità in salute mentale condotta in Italia dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF), che ha coinvolto circa 2.

L’obesità pesa sul cuore, tutti i costi e i risparmi possibili in ItaliaUna patologia complessa, che pesa su molti aspetti della salute, a partire da quella del cuore.

