Oltre il visibile | il gemello digitale di San Pietro

La basilica di San Pietro in Vaticano è considerata la chiesa più importante al mondo e accoglie quotidianamente decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del globo. Recentemente, sono stati avviati progetti per creare un gemello digitale della struttura, che consentirà di effettuare visite virtuali e analizzare gli aspetti architettonici e strutturali dell’edificio. Questa iniziativa mira a integrare le tecnologie digitali con il patrimonio storico e culturale della basilica.

La basilica di San Pietro in Vaticano è la chiesa più importante del mondo, visitata ogni giorno da decine di migliaia di persone provenienti da ogni angolo del pianeta. Ma sotto la sua maestosità si estende un mondo invisibile, fatto di equilibri nascosti, stratificazioni geologiche e dinamiche strutturali in continuo mutamento. Oggi, grazie a un sistema tecnologico all’avanguardia e senza precedenti, quell’universo nascosto è finalmente osservabile. Il sottosuolo dell’intero complesso monumentale è stato infatti riprodotto digitalmente in un modello tridimensionale integrato con il “gemello digitale” della basilica, mostrando come le fondazioni dell’edificio si immergano nei diversi corpi geologici che lo sorreggono.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Oltre il visibile: il gemello digitale di San Pietro Notizie correlate "Oltre il visibile", la missione digitale della Basilica di San PietroUn documentario e una mostra immersiva nei ventagli del cupolone ovest della Basilica di San Pietro per riscoprirne la storia e la struttura, “oltre... Leggi anche: San Pietro, un gemello digitale. Basilica sorvegliata speciale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Firenze, il Polittico Mormile torna visibile ricomposto quasi integralmente al Cenacolo del Fuligno; Papa Francesco, la teologa argentina Emilce Cuda: Sapeva guardare sempre oltre l’orizzonte. Con lui laici e vescovi sedevano insieme; MonteNapoleone Design Experience 2026: il Quadrilatero apre le porte al design. Aspettative di afflussi record, oltre le 470 mila presenze del 2025; Carciofo, asparago e frascategli: le sagre nei dintorni di Roma sabato 18 e domenica 19 aprile. Le destinazioni da raggiungere. Oltre il visibile: il gemello digitale di San PietroNella basilica vaticana un sistema integrato rende osservabile ciò che non si vede. Dalle strutture al sottosuolo, il monitoraggio continuo 24/7 consente di controllare la tenuta architettonica e lo s ... tpi.it Basilica di San Pietro: il 16 febbraio la presentazione delle iniziative per il quarto centenario della dedicazioneLunedì prossimo, 16 febbraio, alle 11.30, presso la Sala Stampa della Santa Sede (Via della Conciliazione, 54), è in programma una conferenza stampa per la presentazione delle iniziative per il quarto ... agensir.it Masolino da Panicale 1383 1447 Cappella Brancacci La predica di San Pietro x.com Ieri siamo stati in RSA a Ponte San Pietro per parlare di prevenzione delle cadute. Il percorso è stato inserito all'interno del programma Onda Open Week sulla salute della donna e è aperto a tutta la cittadinanza! L'evento sarà ripetuto il 24 aprile dalle 15 alle 1 - facebook.com facebook