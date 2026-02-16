Oltre il visibile la missione digitale della Basilica di San Pietro

La Basilica di San Pietro ha avviato una nuova iniziativa per mostrare le sue parti invisibili, come risultato di un progetto digitale. La missione nasce dall’esigenza di far conoscere meglio gli spazi nascosti e i dettagli nascosti sotto il grande cupolone. Per farlo, è stato realizzato un documentario e una mostra interattiva che permettono ai visitatori di esplorare le aree segrete e il funzionamento interno della basilica, portandoli sotto i ventagli del cupolone ovest.

Un documentario e una mostra immersiva nei ventagli del cupolone ovest della Basilica di San Pietro per riscoprirne la storia e la struttura, “oltre il visibile”. Ma anche una nuova via crucis, lectio spirituali, un'app per tradurre la messa in 60 lingue e - soprattutto - un progetto di innovazione digitale che restituisce alla Chiesa più famosa del mondo un ecosistema di dati e informazioni che consentono di preservarla nel tempo. Per festeggiare i 400 anni della dedicazione della basilica di San Pietro, Eni e La Fabbrica (l'ente che se ne prende cura ndr) presentano “Oltre il visibile”, un progetto di monitoraggio strutturale, integrato e permanente.🔗 Leggi su Romatoday.it

Domani, 6 gennaio alle 9:30, Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro, segnando la fine del Giubileo della Misericordia 2025.

Eni e la Fabbrica di San Pietro hanno avviato un progetto di monitoraggio digitale della Basilica, per prevenire danni strutturali e preservare il monumento secolare.

