san pietro un gemello digitale basilica sorvegliata speciale

LA BASILICA DI SAN PIETRO è una sorvegliata speciale. Ogni spostamento millimetrico e le possibili inclinazioni anche dell’ordine del decimillesimo di grado sono rilevate e registrate in tempo reale. È solo uno dei risultati della realizzazione del modello digitale tridimensionale dell’intero complesso monumentale. Un progetto studiato e approntato dall’ Eni – in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro – per approfondire anche lo stato delle fondazioni e del sottosuolo della basilica più grande del mondo. "Oltre il visibile", questo il nome del progetto, crea un "gemello digitale" integrale senza precedenti: un modello integrato e dinamico in grado di mostrare come le fondazioni si immergano nei diversi corpi geologici che sorreggono la struttura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Oltre il visibile", la missione digitale della Basilica di San PietroLa Basilica di San Pietro ha avviato una nuova iniziativa per mostrare le sue parti invisibili, come risultato di un progetto digitale.

IV Centenario della Dedicazione della Basilica di San Pietro: celebrazioni, percorsi spirituali e innovazione digitaleIl IV Centenario della Dedicazione della Basilica di San Pietro si celebra quest’anno, a causa del primo insediamento nel 1626.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Basilica di San Pietro in Vaticano ha un gemello digitale; San Pietro entra nel futuro, sensori, intelligenza artificiale e gemello virtuale per custodire la Basilica; La Basilica di San Pietro compie 4 secoli e si regala un gemello digitale; San Pietro presenta Oltre il visibile per scoprire la Fabbrica di S.Pietro.

Tante tecnologie per i 400 anni della Basilica di San Pietro: gemello digitale, prenotazioni smart e traduzioni con l'IARealizzato in collaborazione con Eni un gemello digitale ad alta risoluzione per gli interventi di conservazione. Tra le iniziative anche sistema di monitoraggio dei flussi dei visitatori e un'app con ... dday.it

Con il progetto Oltre il visibile Eni svela i lati più nascosti della Basilica di San PietroL'iniziativa è stata promossa da Fabbrica di San Pietro ed Eni nell’ambito delle celebrazioni per il Quarto Centenario della Dedicazione della Basilica (1626-2026) ... energiaoltre.it

Piazza San Pietro , Gennaio 1972 - facebook.com facebook

Cari amici, il nostro viaggio nella Basilica di San Pietro alla scoperta del Qohelet è terminato, ma potete rivedere l'ultima #LectioPetri e tutte le precedenti su YouTube: x.com