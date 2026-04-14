Dopo il terrore seminato poche ore fa tra la platea di Las Vegas, l’Altrove apre ufficialmente i suoi cancelli anche per il pubblico italiano. Come anticipato nel nostro approfondimento dal CinemaCon, la saga horror da oltre 740 milioni di dollari si evolve con un nuovo capitolo che promette di ridefinire le regole del regno purgatoriale creato da James Wan e Leigh Whannell. È disponibile da oggi il primo trailer italiano di Insidious: Fuori dall’Altrove. In questo sesto episodio della serie, facciamo la conoscenza di una nuova famiglia guidata da Gemma (Amelia Eve). Tornata nella casa d’infanzia per crescere sua figlia, la donna scopre una connessione innata con l’Altrove, il limbo delle anime perdute.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Insidious: Fuori dall’Altrove: il trailer italiano svela il nuovo incubo che squarcia i confini della realtà

Insidious: Fuori dall'Altrove, il sesto film della saga horror cambia le regole del giocoDopo aver incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga di Insidious torna con una nuova famiglia e un orrore che ridefinisce i...

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