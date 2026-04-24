Oliveri sfida la stagionalità | un piano di eventi tra cultura e gusto

Il sindaco di Oliveri ha annunciato un calendario di eventi previsti tra maggio e giugno 2026, con l’obiettivo di promuovere il turismo durante i periodi meno frequentati dell’anno. La proposta comprende iniziative che coinvolgono cultura e gastronomia, con il fine di sostenere i bed and breakfast del borgo e incentivare la visita in stagioni diverse da quella estiva. La programmazione mira a offrire nuove opportunità di intrattenimento ai residenti e ai visitatori.

? Cosa sapere Il sindaco Iarrera lancia a Oliveri un calendario di eventi tra maggio e giugno 2026.. La strategia mira a destagionalizzare il turismo e sostenere i B&B locali nel borgo.. Il sindaco Francesco Iarrera ha avviato una strategia per trasformare Oliveri in un centro vivo durante tutta la primavera, proponendo un calendario che tra maggio e giugno 2026 intreccia musica, cultura e tradizioni locali per contrastare la stagionalità turistica. L’obiettivo della giunta comunale è chiaro: non permettere che il borgo si svegli solo con l’arrivo del caldo estivo, ma renderlo un punto di riferimento anche nei mesi intermedi. Attraverso una...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oliveri sfida la stagionalità: un piano di eventi tra cultura e gusto Notizie correlate La vetrina delle telecamere di ’Linea Verde’. Quante eccellenze tra arte, cultura e gustoSi sono concluse ieri le riprese in città di una puntata di ’Linea Verde Italia’, il programma in onda su Rai 1 ogni sabato mattina dalle 12. Melicuccà, Oliveri torna in campo: la sfida di Radici e Orizzonti? Cosa sapere Emanuele Oliveri annuncia candidatura sindaco a Melicuccà con la lista Radici e Orizzonti il 23 aprile 2026.