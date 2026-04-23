Il 23 aprile 2026, un candidato si presenta ufficialmente come sindaco a Melicuccà, sostenuto dalla lista Radici e Orizzonti. La decisione arriva dopo un periodo di attesa, e segna il ritorno in campo dell’attuale figura politica locale. La candidatura viene annunciata attraverso una comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui programmi o sui motivi della scelta. La campagna elettorale si apre con questa comunicazione ufficiale.

? Cosa sapere Emanuele Oliveri annuncia candidatura sindaco a Melicuccà con la lista Radici e Orizzonti il 23 aprile 2026.. L'ex amministratore punta a completare il progetto interrotto dalle precedenti norme sulla rielezione.. Emanuele Oliveri ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Melicuccà giovedì 23 aprile 2026, puntando su una lista denominata Radici e Orizzonti per rilanciare un progetto che sente profondamente suo. Il messaggio, rivolto direttamente alla cittadinanza attraverso una lettera carica di emozione e senso del dovere, segna quello che l’aspirante primo cittadino definisce un vero e proprio ritorno alle origini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melicuccà, Oliveri torna in campo: la sfida di Radici e Orizzonti

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