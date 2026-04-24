Olivera | Non ci arrenderemo combatteremo fino all’ultimo!

Mathías Olivera ha parlato del suo percorso con il Napoli durante un’intervista a Radio CRC. Ha ricordato il suo primo gol con la squadra, segnato contro la Cremonese, e ha espresso la speranza di segnare di nuovo. Olivera ha anche dichiarato che la squadra non si arrenderà e continuerà a lottare fino all’ultimo. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di entusiasmo e determinazione.

"> Olivera a Radio CRC: «Il mio primo gol nel Napoli contro la Cremonese: speriamo di ripeterlo!» Mathías Olivera parla del suo percorso a Napoli. Napoli. Il difensore del Napoli, Mathías Olivera, ha condiviso le sue emozioni in un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro. Parlando del suo arrivo nella squadra, ha detto: «Quando ho firmato per il Napoli nel 2022, ero molto felice: tutti mi hanno accolto benissimo. Sono qui da quasi 4 anni, e il tempo vola. Ho vissuto momenti bellissimi». Olivera ha anche notato la presenza di molti uruguaiani nel club, sottolineando come Napoli somigli molto al Sud America: «Ogni uruguaiano che è venuto qui si è trovato bene ed è sempre stato pronto a sudare la maglia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Olivera: “Non ci arrenderemo, combatteremo fino all’ultimo!” Notizie correlate Von der Leyen a Kyiv: "Non ci arrenderemo finché non ci sarà una pace alle condizioni dell'Ucraina"La presidente della Commissione europea è con António Costa per il quarto anniversario dell'invasione della Russia. "Non ci arrenderemo mai"Il conflitto entra nella seconda settimana e non accenna a diminuire di intensità. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Olivera: Non ci arrenderemo, combatteremo fino all’ultimo!; Strada a Torre del Greco dedicata a Aniello Scarpati, poliziotto deceduto a 47 anni. Non ci arrenderemo maiIl conflitto entra nella seconda settimana e non accenna a diminuire di intensità. Anzi. Il presidente americano, Donald Trump, promette nuovi, potenti attacchi verso l’Iran, definito il bullo del ... quotidiano.net