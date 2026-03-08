Il conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran prosegue ormai da più di una settimana, con tensioni che si intensificano anziché ridursi. Il presidente americano ha annunciato l’intenzione di lanciare nuovi attacchi contro l’Iran, che ha definito

Il conflitto entra nella seconda settimana e non accenna a diminuire di intensità. Anzi. Il presidente americano, Donald Trump, promette nuovi, potenti attacchi verso l’Iran, definito "il bullo del Medio Oriente". Ma dalla Repubblica Islamica non arrivano messaggi concilianti. Il presidente della Repubblica, Masoud Pezeshkian, ha affermato che Teheran "non si arrenderà mai a usa e Israele", ma nelle prossime ore si terrà una riunione per eleggere la nuova Guida Suprema. Se questa dovesse incontrare il favore della Casa Bianca, a differenza di Mojtaba, figlio del defunto ayatollah Khamenei, che secondo fonti americane sarebbe stato ferito, allora si potrebbe sperare quantomeno in un alleggerimento del conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Non ci arrenderemo mai"

Iran, Trump abbraccia le famiglie dei sei soldati caduti. Teheran: "Non ci arrenderemo mai"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato le famiglie dei primi sei soldati statunitensi uccisi nella guerra contro l'Iran alla base...

L'Iran si scusa con i Paesi del Golfo ma i raid vanno avanti: "Non ci arrenderemo mai"Le sirene d’allarme, le esplosioni, le scie dei missili e il rumore dei droni continuano a scandire il tempo di una guerra, quella lanciata da...

Winston Churchill | The Man Who Never Surrendered

Contenuti e approfondimenti su Non ci arrenderemo mai.

Temi più discussi: L'Iran: 'Non ci arrenderemo mai' e si scusa con il Golfo. Per la prima volta Israele attacca i depositi di petrolio; Iran, Pezeshkian: Mi scuso coi Paesi vicini per raid. Ma gli attacchi continuano; Non ci arrenderemo mai; L'Iran e le parole che spiazzano le diplomazie: Non ci arrenderemo mai, ma ci scusiamo con i Paesi del Golfo per gli attacchi.

L'Iran: 'Non ci arrenderemo mai' e si scusa con il Golfo. Per la prima volta Israele attacca i depositi di petrolioTeheran ai Paesi vicini: 'Se non ci attaccate, ci fermiamo' e avverte: 'Colpiremo solo le navi Usa e di Gerusalemme'. Rebus successione per la Guida Suprema. Trump valuta l'invito di truppe di terra e ... ansa.it

L'Iran e le parole che spiazzano le diplomazie: «Non ci arrenderemo mai, ma ci scusiamo con i Paesi del Golfo per gli attacchi»La Repubblica Islamica col presidente Masoud Pezeshkian lancia un messaggio ai vicini: «I nostri obiettivo sono solo americani» ... lasicilia.it

L’Iran si scusa con i paesi del Golfo ma i raid continuano: “Non ci arrenderemo mai” x.com

L'Iran si scusa con i Paesi del Golfo ma i raid vanno avanti: "Non ci arrenderemo mai" https://gazzettadelsud.it/p=2181167 - facebook.com facebook