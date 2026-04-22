Olimpiadi di Milano-Cortina dopo la scorpacciata di medaglie arriva il conto | buco da 310 milioni E ora chi paga? – Il video

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si sono concluse con un record di 30 medaglie e il quarto posto nel medagliere. Tuttavia, la manifestazione ha lasciato un deficit di circa 310 milioni di euro. Dopo l'entusiasmo per le vittorie sportive, si alza ora il velo sulle questioni finanziarie, con i costi complessivi che superano di molto le previsioni iniziali. La domanda che si pongono ora riguarda chi sarà chiamato a coprire questa differenza.

Il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è chiuso con un bottino storico di 30 medaglie e un prestigioso quarto posto nel medagliere, ma l’eredità finanziaria lasciata dai Giochi appare decisamente meno brillante. Mentre l’Italia celebrava i suoi campioni, i bilanci della Fondazione Milano-Cortina scivolavano verso un profondo rosso. Le previsioni aggiornate indicano infatti che l’ente chiuderà l’esercizio del 2026 con un deficit di circa 310 milioni di euro, una cifra che ora spetta ai soci pubblici ripianare per garantire il pareggio di bilancio previsto per legge. I costi extra e le entrate al di sotto delle previsioni.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi, buco di bilancio da 310 milioni per Fondazione Milano-Cortina. Che chiede a Lombardia e Veneto di ripianare Milano Cortina: buco di 310 milioni, le Regioni devono pagareLa Fondazione Milano Cortina si trova davanti a un deficit di circa 310 milioni di euro per la chiusura dell’esercizio 2026, una cifra che impone ai... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I colori per la pace alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi estive, Fontana: modello Milano Cortina per Nord-Ovest; Olimpiadi Milano-Cortina, i conti non tornano: 310 milioni di extra-costi. Il rischio per le casse di Stato e Comuni; Costi extra e entrate minori del previsto, deficit post Olimpiadi da 310 milioni di euro per la Fondazione Milano-Cortina: cosa può succedere adesso?. Olimpiadi, buco di bilancio da 310 milioni per Fondazione Milano-Cortina. Che chiede a Lombardia e Veneto di ripianareOlimpiadi, costi alle stelle e previsioni sbagliate. Buco da 310 milioni per la Fondazione olimpica. Che ora il pubblico deve ripianare ... lanotiziagiornale.it Olimpiadi, l’Italia ci riprova: candidatura di Milano, Torino e Genova per i Giochi del Nord-OvestPrende corpo l'ipotesi di un progetto condiviso tra Lombardia, Piemonte e Liguria per il 2036 o 2040, sul modello della fortunata edizione invernale di Milano-Cortina. In prima linea la sindaca di Gen ... firstonline.info Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 potrebbero avere un buco di bilancio di 290 milioni, ma mancano conferme ufficiali sul disavanzo. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/olimpiadi-milano-cortina-buco-290-milioni-euro-chi-paga-873118.htmlutm_med facebook