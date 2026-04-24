Nel 2006, durante i Giochi invernali di Torino, ha fatto parte dello staff dedicato alla comunicazione. Ora, nel 2026, si parla di una possibile candidatura per le Olimpiadi del 2040, con l’interesse di Emilia-Romagna e Toscana. La notizia riguarda le discussioni tra le regioni italiane e le autorità internazionali sullo sviluppo di una candidatura condivisa per ospitare l’evento.

Rimini, 24 aprile 2026 – Le Olimpiadi le ha vissute in prima persona. “Ai Giochi invernali di Torino, nel 2006, lavoravo nello staff della comunicazione”. E ora Luigi Angelini è tra i promotori del comitato che sta nascendo per sostenere la candidatura congiunta di Emilia-Romagna e Toscana a ospitare le Olimpiadi del 2036 o 2040. “Un comitato civile, senza politici. Ne faranno parte imprenditori, docenti universitari, studiosi e addetti ai lavori. Con un unico obiettivo: far capire che Emilia-Romagna e Toscana, insieme, hanno le carte in regola per potersi candidare e vincere la sfida. Ma non bisogna perdere tempo: occorre partire da subito”, spiega il 51enne riminese, docente a contratto dell’università di Bologna, consulente e diplomatico dello sport dopo una lunga esperienza lavorativa in Technogym.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi 2040, diplomazia a cinque cerchi: “Emilia-Romagna e Toscana, si può”

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