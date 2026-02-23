Olimpiadi 2026 Buonfiglio | L’Italia ha fatto bella figura Roma 2040? Si può fare

Luciano Buonfiglio ha affermato che l’Italia ha ricevuto molto apprezzamento per l’organizzazione delle Olimpiadi 2026 di Milano e Cortina, grazie alla buona gestione e all’impegno dei volontari. La sua analisi evidenzia come l’evento abbia rafforzato l’immagine del paese nel mondo dello sport. Buonfiglio ha anche condiviso la possibilità di realizzare i Giochi del 2040 a Roma, sottolineando che tutto dipende dalla volontà e dai progetti futuri.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio traccia un bilancio finale delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio1. “L’Italia ha fatto una bella figura, ha valorizzato il nostro territorio grazie a questi Giochi diffusi. C’è stato l’impegno di tutti: territorio, comuni, regioni, tedofori e volontari. Hanno funzionato i trasporti, la sicurezza, un plauso anche a tutti i servizi militari, di polizia, con una sicurezza presente ma non visibile, al contrario di tante altre manifestazioni olimpiche. E poi i villaggi olimpici, il cibo: abbiamo ricevuto complimenti da tutti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Buonfiglio "Milano-Cortina nella storia, l'Italia ha fatto bella figura"Buonfiglio afferma che Milano-Cortina ha portato l’Italia in prima fila, grazie alle iniziative sportive e culturali diffuse nel territorio.

Olimpiadi a Roma nel 2040? La suggestione di Luciano Buonfiglio, i freni di MalagòLuciano Buonfiglio ha rilanciato l’idea di organizzare le Olimpiadi a Roma nel 2040, attirando l’attenzione di molti appassionati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Buonfiglio (pres. Coni): Edizione record, siamo tra i primi quattro al mondo; 'Olimpiadi 2040, se c'è condivisione ci lavorerò', lo ha detto il presidente del Coni Buonfiglio; Il presidente del Coni Buonfiglio: L'Italia merita le Olimpiadi estive a Roma; Milano Cortina 2026, Buonfiglio: Un’Olimpiade da 30 e lode. Segnale importante per lo sport italiano.

Olimpiadi, ora l’idea Roma 2040 non è più un sogno impossibileL'Italia ha dimostrato di saper organizzare grandi eventi: governo e Coni sulla stessa linea. Segnali da Abodi, Malagò e Buonfiglio: A Roma c'è una percentuale di impianti già realizzata ... panorama.it

Olimpiadi, ultima giornata in diretta: gare e azzurri da medaglia. Buonfiglio: Italia tra i big dello sportEmozioni e speranze nell’ultima tappa olimpica di Milano-Cortina 2026. Tra le sfide più attese, la finale di hockey Canada-Usa. Alle 20.30 la cerimonia di chiusura della XXV edizione dei giochi invern ... ilrestodelcarlino.it

Grazie a queste Olimpiadi e ai nostri atleti, a quello spirito di sacrificio, impegno e dedizione che lo sport porta con sé, e grazie all’incredibile macchina organizzativa messa in campo dal Coni di Giovanni Malagò e realizzata da quello di Luciano Buonfiglio ab x.com

Grazie a queste Olimpiadi e ai nostri atleti, a quello spirito di sacrificio, impegno e dedizione che lo sport porta con sé, e grazie all’incredibile macchina organizzativa messa in campo dal Coni di Giovanni Malagò e realizzata da quello di Luciano Buonfiglio ab - facebook.com facebook