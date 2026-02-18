Giani raccoglie l’assist di Renzi | Sì alle Olimpiadi 2040 in Toscana

Renzi ha suggerito di considerare la candidatura delle Olimpiadi del 2040 in Toscana, e Giani ha subito raccolto il suo invito, dichiarando il suo sostegno ufficiale. La proposta di organizzare i giochi olimpici in Toscana ha già suscitato entusiasmo tra gli amministratori locali, che si preparano a lavorare per portare l’evento nella regione. La Regione ha iniziato a raccogliere idee e progetti per presentarsi come candidata possibile, puntando a coinvolgere anche il mondo dello sport e dell’economia locale.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Di corsa inseguendo il traguardo, ancora parecchio lontano. Sarà come correre una campestre. Un percorso in salita, pieno di ostacoli. E ai blocchi di partenza si presenteranno avversari altrettanto determinati. Ma la Toscana scalda i muscoli e scende in pista in anticipo, perché vuole esserci. Anzi, «la Toscana c'è già», assicura senza esitazioni il governatore regionale Eugenio Giani. Che raccoglie l'assist calibrato del senatore Matteo Renzi e, sull'onda dell'entusiasmo per le Olimpiadi Milano-Cortina, rilancia l'idea di ospitare i Giochi in Toscana: «La nostra Regione vuole farsi trovare pronta».