Dopo dieci anni di chiusura, il locale storico Nord Est riapre a Olbia, in viale Aldo Moro. I nuovi proprietari, Boi, Melis e Deledda, hanno deciso di riproporre il locale con un format che combina ristorazione e musica dal vivo. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per la scena locale, con un'offerta che unisce cucina e intrattenimento.

?? Cosa sapere Il locale storico Nord Est riapre a Olbia viale Aldo Moro dopo dieci anni. I nuovi imprenditori Boi, Melis e Deledda propongono un format tra ristorazione e musica. Viale Aldo Moro a Olbia accoglie da pochi giorni la rinascita del Nord Est, il locale storico che dopo dieci anni di chiusura torna a offrire un punto di riferimento per diverse generazioni di cittadini. La riapertura è avvenuta a metà aprile, segnando la fine di un lungo silenzio iniziato nel 2016, quando l'ex Cafè Nor .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, torna il Nord Est: dopo 10 anni riparte il mito tra food e musica

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