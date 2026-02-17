Benevento torna a festeggiare | dopo sette anni riparte il Carnevale tra tradizione e coinvolgimento popolare

Benevento riprende la tradizione del Carnevale, dopo sette anni di pausa, perché la città vuole riaccendere la festa e coinvolgere i cittadini. La prima sfilata ha visto decine di carri allegorici e gruppi mascherati che hanno attraversato il centro storico, attirando bambini e famiglie. La gente ha riempito le strade, scattando foto e condividendo momenti di allegria, mentre le bande musicali suonavano brani tradizionali.

Benevento riscopre il Carnevale: un'esplosione di gioia dopo sette anni. Benevento ha riaperto i suoi cancelli al Carnevale, con una sfilata vibrante che ha riempito il centro storico di colori e allegria. Dopo un'interruzione di sette anni, la manifestazione ha rivitalizzato la città, coinvolgendo comunità locali e attirando l'attenzione di residenti e visitatori. La rinascita di una tradizione. Il corteo carnascialesco, un tempo elemento distintivo del calendario cittadino, era mancato dalle strade di Benevento dal 2019. L'assenza prolungata aveva lasciato un vuoto nel tessuto sociale e culturale, percepito da molti come una perdita di identità.