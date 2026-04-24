Le discussioni sul nuovo bilancio pluriennale dell’Unione Europea sono appena iniziate e si preannunciano lunghe. Diversi Paesi membri hanno espresso la volontà di rendere il bilancio più snello e aggiornato alle esigenze attuali. La negoziazione, che coinvolge più nazioni, durerà diversi mesi, con l’obiettivo di trovare un accordo condiviso che rispecchi le richieste di semplificazione e modernizzazione.

"Negozieremo sul bilancio pluriennale Ue per molti mesi. Ci sono molti Paesi che, come noi, chiedono un bilancio più snello e moderno. Stiamo creando un ampio fronte", per ora insieme a "Irlanda e Paesi scandinavi". Lo ha detto il premier dei Paesi Bassi, Rob Jetten, a margine l vertice Ue informale a Cipro, in merito alle trattative sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, indicando l'asse con i Paesi frugali. Il leader olandese ha criticato la proposta di Bruxelles di introdurre nuove risorse proprie nel bilancio. "A volte si sovrappongono alle imposte nazionali. Vogliamo evitare la doppia imposizione", ha sottolineato....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olanda contro il nuovo bilancio Ue, 'sia più snello, il negoziato sarà lungo'

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