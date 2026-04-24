Ok definitivo della Camera al decreto sicurezza con 162 sì

La Camera ha approvato definitivamente il decreto sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un'astensione. La conversione in legge del decreto è stata confermata attraverso il voto finale, segnando il passaggio formale dall'iter parlamentare. La discussione si è conclusa con questa approvazione, che rende ufficiale il testo normativo.

Il decreto sicurezza è stato convertito in legge. L'Aula della Camera l'ha approvato con 162 voti favorevoli e 102 contrari ed un astenuto. Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni che si è conclusa stamattina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ok definitivo della Camera al decreto sicurezza, con 162 sì Notizie correlate Decreto sicurezza, via libera della Camera alla fiducia (ma arriverà un decreto correttivo)Il decreto sicurezza, che ha ottenuto il via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo, muove gli ultimi passi per diventare legge. Decreto sicurezza, la Camera conferma la fiducia: via libera con 203 sì. Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale della scuolaLa Camera dei deputati ha approvato la fiducia al governo sul decreto sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti, consolidando il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ok definitivo della Camera al Ddl tutela agroalimentare: col reato di agropirateria più difese per i prodotti di qualità; Dl sicurezza, ok della Camera a fiducia. Venerdì il decreto correttivo; SENATO APPROVA IL DL SICUREZZA, ORA IL TESTO PASSA ALLA CAMERA PER L’OK DEFINITIVO; Ddl Tutela Agroalimentare: c'è l'ok definitivo, ora è legge. Ok definitivo della Camera al decreto sicurezza, con 162 sìAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com Dl sicurezza: al via dichiarazioni di voto alla Camera, ok definitivo domaniVerso decreto correttivo su norma incentivi avvocati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Sono iniziate nell'Aula della Camera le ... ilsole24ore.com VIDEO| Dl Sicurezza, alla Camera le opposizioni cantano 'Bella ciao' - facebook.com facebook Satira in Aula. Gianni Cuperlo attacca alla Camera la norma del Decreto Sicurezza che prevede un compenso da 615 euro per chi assiste i migranti nel rimpatrio volontario. Il deputato Pd usa la voce di Cetto La Qualunque, personaggio creato da Antonio Alb x.com