Oh bischeri un s’arrestano all’alt e scappan via | rincorsa da film e due finiscono in manette

Ieri pomeriggio ad Arezzo, due persone sono state arrestate dopo un tentativo di fuga. La Polizia di Stato, durante controlli di routine in via Turati, ha notato due auto ferme che hanno attirato la loro attenzione. Quando gli agenti si sono avvicinati, i conducenti sono scappati a piedi, ma sono stati inseguiti e fermati poco dopo. Entrambi sono stati portati in questura e sottoposti a fermo.

Arezzo, 24 aprile 2026 – O che s’è visto ieri pomeriggio un ’è mica roba da tutti i giorni! La Polizia di Stato, in giro pe’ i soliti controlli “a muso duro” decisi in Prefettura, verso le quattro e passa s’è trovata davanti du’ macchine ferme lì, in via Turati, che un gli tornavan mica tanto. Arriva anche un’altra pattuglia pe’ dà man forte e gli agenti fanno cenno d’alt. ma i du’ furboni, invece di fermassi, schiacciano sull’acceleratore e via, come lepri! Una macchina sparisce subito, come se l’avesse inghiottita la terra. L’altra invece parte una rincorsa che pareva un film, a tutta birra per le strade, con manovre da levassi il cappello. ma anche da rischiacci la pelle a qualcuno.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh bischeri, un s’arrestano all’alt e scappan via: rincorsa da film e due finiscono in manette Notizie correlate Rubano legname in un’abitazione. Finiscono in manette due amiciNel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della... Furto con la tecnica della monetina. Finiscono in manette due ventunenniUn raggiro rapido, studiato nei dettagli e capace di trasformare pochi secondi di distrazione in un colpo da migliaia di euro.