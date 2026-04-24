Furto con la tecnica della monetina Finiscono in manette due ventunenni

Due giovani di 21 anni sono stati arrestati per aver messo in atto un furto usando la tecnica della monetina. La truffa si basa su un inganno rapido e preciso, che permette di sfruttare un momento di distrazione per sottrarre denaro o beni di valore. L'episodio si è verificato in un breve intervallo di tempo, durante il quale i due sono riusciti a mettere in atto il loro stratagemma, portando via una somma considerevole.

Un raggiro rapido, studiato nei dettagli e capace di trasformare pochi secondi di distrazione in un colpo da migliaia di euro. È la cosiddetta “tecnica della monetina”, ancora una volta al centro di un episodio di truffa messo a segno nel parcheggio del Lidl di Sesto Calende. Due giovani di 21 anni, uno di origine cubana e l’altro peruviana, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto con destrezza e utilizzo fraudolento di carte di pagamento. Un terzo complice è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. Il meccanismo è semplice quanto efficace: mentre la vittima si prepara a lasciare il parcheggio, uno dei malviventi attira la sua attenzione segnalando alcune monete cadute a terra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto con la tecnica della monetina. Finiscono in manette due ventunenni Notizie correlate Sansepolcro: furti con la “tecnica della monetina”, due arrestiI Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due persone di origine sudamericana e deferito una terza in stato di libertà, ritenute... Mettono a segno due colpi con la tecnica della “monetina”, arrestati"Le è caduta una monetina per terra", ma è una scusa per rubare la borsetta della malcapitata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chiari, furti nei parcheggi con la tecnica della monetina: presi tre uomini dopo l'inseguimento e lo schianto; Banda di borseggiatori in azione in metro a Milano: la 'solita' tecnica scoperta dagli agenti in borghese; Furto con la tecnica della monetina: arrestati due 21enni fra Sesto Calende e Somma Lombardo; Furto con la tecnica della monetina. Finiscono in manette due ventunenni. Furto con la tecnica della monetina: arrestati due 21enni fra Sesto Calende e Somma LombardoOperazione dei carabinieri che in tempo reale intercettano l’auto dei sospettati: 1.700 euro prelevati con il bancomat rubato a una donna ... varesenews.it Chiari, furti con la tecnica della monetina: tre arrestiIn manette tre uomini di 32, 24 e 40 anni, di origine sudamericana, identificati come gli autori di un furto con destrezza ai danni di una 77enne nel parcheggio di un supermercato. quibrescia.it Il tentato furto è stato percepito come un attacco al simbolo della devozione popolare - facebook.com facebook Lo ammette la stessa stampa sionista: "il furto su larga scala di motociclette televisori quadri divani e tappeti è diventato routine, i comandanti lo sanno ma non adottano misure disciplinari". Se i ladri sono soldati russi -> fiumi d'inchiostro. Se soldati israeliani -> x.com