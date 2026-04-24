Oggi si svolgono i funerali di Massimo Magnani, conosciuto come il geometra di viale Roma. È morto all’età di 65 anni dopo un malore improvviso nella sua casa. La notizia è stata comunicata alla comunità locale, che si riunisce per rendergli omaggio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e vicini di casa.

Oggi si tengono i funerali di Massimo Magnani, lo storico geometra di viale Roma, deceduto prematuramente a 65 anni, in seguito ad un malore improvviso all’interno dell’abitazione dove viveva. La città perde un tecnico molto conosciuto e stimato per la sua professionalità, il quale ha eseguito anche molte perizie e consulenze per il tribunale di Forlì, sia eseguendo delle stime di beni immobili all’asta e sia nel lavoro di conduzione dei beni in attesa dell’aggiudicazione, come recentemente ha fatto per l’ex Nuit. Per diversi anni ha avuto lo studio in viale Roma ai piani superiori dell’edificio dove un tempo c’erano il supermercato Coop e altri uffici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’ultimo saluto al geometra Magnani

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