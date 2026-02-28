Oggi l’ultimo saluto a Cacchiani

Oggi si svolge l’ultimo saluto a Marco Cacchiani. Le esequie si tengono questa mattina alle 10 nella chiesa di riferimento. La cerimonia vede la partecipazione di parenti, amici e conoscenti che si riuniscono per ricordare la sua figura. La salma è stata portata nella chiesa poco prima dell’inizio delle funzioni. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di raccoglimento e rispetto.

È il giorno dell’ultimo saluto a Marco Cacchiani (nella foto). Si tengono stamani alle 10, nella chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giuditta a Rigutino, alle porte di Arezzo, i funerali del 39enne tecnico specializzato morto otto giorni fa (era la tarda mattinata di venerdì 20 febbraio) a Pieve Santo Stefano mentre era intento a eseguire lavori di manutenzione all’impianto di climatizzazione dei capannoni industriali della sede centrale dell’azienda Tratos per conto di un’azienda esterna. Il cedimento di un lucernario è stato fatale per lui, che quando mancavano alcuni minuti alle 13 è caduto al suolo da un’altezza di circa sette metri, perdendo la vita praticamente sul colpo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte di coloro che lo hanno subito soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi l'ultimo saluto a Giovanni Tamburi"La giornata del 7 gennaio sia un giorno di lutto e di vicinanza ai familiari, ai compagni e alle compagne di Giovanni.

Oggi a Montevarchi l'ultimo saluto a Rolando NanniciniArezzo, 14 gennaio 2026 – Una Collegiata stracolma ha accolto nel pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi

