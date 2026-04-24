Presentato alla Camera il libro di Luca Nitiffi ' Elly e Giorgia allo specchio crescere ne

AGI - Non un’emergenza futura, ma una trasformazione già pienamente presente, capace di incidere sulla qualità della democrazia, sul lavoro, sulla formazione, sulla privacy, sulla sicurezza e persino sul modo in cui costruiamo la realtà attraverso l’informazione. È questa la chiave di lettura proposta da Luca Nitiffi, consigliere politico di David Sassoli e già presidente della Commissione Roma Capitale con Veltroni sindaco, intervenendo alla Camera alla presentazione del libro “Elly e Giorgia allo specchio, crescere nei social senza protezione”. Nel suo intervento, Nitiffi invita a superare approcci difensivi e frammentari rispetto all’intelligenza artificiale generativa.🔗 Leggi su Agi.it

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