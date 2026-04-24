Oggi 24 aprile Sante Maria di Cleofa e Salomé | le discepole che danno l’annuncio più sconvolgente

Oggi si ricordano le figure di Sante Maria di Cleofa e Salomé, due donne che hanno partecipato come testimoni oculari alla Passione e sono state le prime a comunicare la notizia della Risurrezione. Le loro testimonianze sono considerate tra le più significative nella narrazione degli eventi che hanno segnato la fine della Passione e l'inizio della Risurrezione. La loro presenza è citata nei racconti ufficiali e ha avuto un ruolo centrale nelle narrazioni storiche di quei momenti.

Testimoni oculari della Passione e prime messaggere della Risurrezione: Maria di Cleofa e Salomé sono le donne che hanno cambiato la storia con il loro annuncio. L’evangelista Giovanni cita Santa Maria di Cleofa, come “sorella” della Beata Vergine Maria, stretta quindi da un profondo legame, e insieme a lei ai piedi della Croce. Secondo gli studiosi, questa donna era imparentata con Gesù in quanto moglie di Cleofa, chiamato anche Alfeo, che era il fratello di San Giuseppe. Era perciò la zia di Gesù. Anche Santa Salomé, o Maria Salomé, era una parente, perché figlia di Maria di Cleofa. Santa Maria Salomé era la primogenita dei figli di Maria di Cleofa e aveva sposato Zebedeo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 24 aprile, Sante Maria di Cleofa e Salomé: le discepole che danno l’annuncio più sconvolgente Notizie correlate Leggi anche: Accadde oggi: 24 aprile, il cavallo di legno che espugna Troia Leggi anche: Garlasco, il libro sconvolgente che svela tutte le assurdità del caso più famoso d’Italia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Siena il linguaggio dei giovani al centro di Parole in Cammino 2026; Santo del giorno 24 Aprile 2026: San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire - sito ufficiale CEI - Chiesacattolica.it; Viabilità, dal 20 al 24 aprile lavori in via Gambino; Trinità di Masaccio torna in Basilica di Santa Maria Novella con concerto di Paolo Fresu. Venerdì 24 aprile: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 24 aprile 2026 e si festeggia San Fedele. L'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it Oggi 24 Aprile | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoEcco l'oroscopo per il 24 aprile 2026 – Venerdì. In questa giornata la Luna splende ancora nel segno del Cancro per gran parte del tempo, ma si prepara a entrare nel fiero Leone in serata. Questo ... vicenzatoday.it Santa Maria di Castellabate - facebook.com facebook