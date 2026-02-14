Prime Video ha pubblicato il trailer e il poster di

Prime Video ha rilasciato il trailer e il poster ufficiali di Scarpetta, la nuova serie crime thriller forense basata sulla celebre serie di romanzi bestseller di Patricia Cornwell con protagonista Kay Scarpetta, sviluppata e sceneggiata per la televisione da Liz Sarnoff. Con oltre 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo dall’esordio del personaggio nel 1990, questo adattamento rappresenta il coronamento di decenni di attesa e porta finalmente sullo schermo l’amata patologa forense. Scarpetta debutterà l ’11 marzo 2026, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il trailer ufficiale della nuova serie con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis

