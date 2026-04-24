Occhio alle scadenze | tutte le date da ricordare

Entro il 30 settembre 2026 bisogna presentare il modello 7302026, relativo ai redditi del 2025. Questa data riguarda sia la dichiarazione precompilata sia quella ordinaria. È una delle scadenze più importanti per i contribuenti italiani, che devono rispettarla per evitare sanzioni o complicazioni nelle procedure fiscali. La presentazione può essere fatta presso gli uffici postali, CAF o online, seguendo le modalità previste.

La scadenza principale per la presentazione del modello 7302026 (redditi 2025) è il 30 settembre 2026, valida sia per la dichiarazione precompilata che ordinaria. Il modello precompilato sarà disponibile dal 30 aprile 2 maggio 2026, mentre l'invio sarà possibile a partire dalla seconda metà di maggio. Principali scadenze 7302026: • 16 marzo 2026: Termine per la consegna della Certificazione Unica (CU) da parte dei datori di lavoroINPS. • 30 aprile - 2 maggio 2026: Messa a disposizione del 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. • 30 giugno 2026: Termine consigliato per l'invio per ottenere il rimborso in busta paga già da luglio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occhio alle scadenze: tutte le date da ricordare KEAM 2026 Registration OPEN! Kerala Application Form, Exam Date & Schedule Explained! Notizie correlate Quaresima 2026: la guida completa con tutte le date da ricordare, a cominciare dal Mercoledì delle CeneriLa Quaresima è il periodo liturgico che prepara i fedeli alla morte e risurrezione di Cristo, un tempo di riflessione spirituale attraverso la... Scadenze fiscali di marzo 2026, tutte le date chiave per evitare sanzioniMarzo si preannuncia un mese particolarmente intenso sul fronte degli adempimenti fiscali. Contenuti di approfondimento Si parla di: Tasse, aprile mese nero: Iva, Irpef, Inps e l'incubo tax day, tutte le scadenze con il fisco; Modello 730 cambia tutto | quali sono le novità sulla dichiarazione dei redditi. Dichiarazione redditi 2026: guida pratica al modello 730 precompilatoDichiarazione 730 2026: occhio alle scadenze e ai dati inseriti. Muoversi in anticipo aiuta a ricevere prima i rimborsi e a sfruttare meglio tutte le detrazioni disponibili. edilizia.com