Scadenze fiscali di marzo 2026 tutte le date chiave per evitare sanzioni

A marzo 2026, sono previste diverse scadenze fiscali che interessano contribuenti e professionisti. Le date da rispettare riguardano principalmente il pagamento di imposte e contributi, con l’obiettivo di evitare sanzioni e interessi. Le scadenze riguardano vari adempimenti, tra cui versamenti e dichiarazioni, e sono distribuite nel corso del mese. È importante rispettarle per non incorrere in conseguenze amministrative.

Marzo si preannuncia un mese particolarmente intenso sul fronte degli adempimenti fiscali. Con l'inizio della primavera arrivano puntuali le scadenze da segnare in agenda per evitare sanzioni e interessi. Come il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'opposizione per i dati sanitari nella dichiarazione precompilata, gli appuntamenti di metà mese con il modello 770 e i contributi previdenziali. Ecco il calendario completo delle date fondamentali di marzo 2026. Lunedì 2 marzo, le prime scadenze. Il mese si apre con diversi adempimenti concentrati nel primo giorno lavorativo utile. Entro il 2 marzo i soggetti obbligati devono versare, in un'unica soluzione, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2025.