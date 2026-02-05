Quaresima 2026 | la guida completa con tutte le date da ricordare a cominciare dal Mercoledì delle Ceneri

La Quaresima 2026 sta per iniziare, con il Mercoledì delle Ceneri che apre il periodo di preparazione. È il momento in cui i fedeli si dedicano a preghiera, digiuno e opere di carità, riflettendo sulla morte e risurrezione di Cristo. Le date da segnare sul calendario sono importanti per vivere al meglio questo cammino spirituale.

La Quaresima è il periodo liturgico che prepara i fedeli alla morte e risurrezione di Cristo, un tempo di riflessione spirituale attraverso la preghiera, il digiuno e l'elemosina. A differenza del Natale, che cade sempre il 25 dicembre, le date della Quaresima cambiano ogni anno, seguendo il calendario mobile della Pasqua. Per il 2026, è importante segnare con attenzione le date principali per vivere pienamente questo momento di preparazione penitenziale. Nel 2026, la Quaresima inizia mercoledì 18 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri, giornata che segna l'ingresso ufficiale in questo periodo di quaranta giorni.

