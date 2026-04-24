Nuovo volto per lo store Bruno Euronics alle Zagare | al centro innovazione ed esperienza

Lo store Bruno Euronics situato nel Parco Commerciale Le Zagare ha completato un restyling che ha portato a una ristrutturazione completa degli spazi interni. L'intervento ha coinvolto l'installazione di nuove tecnologie e un layout rinnovato per migliorare l'accessibilità e l'organizzazione dei prodotti. L’obiettivo è offrire ai clienti un ambiente più moderno e funzionale, in linea con le esigenze di un mercato in evoluzione.

Un punto vendita storico che si rinnova per guardare al futuro. Lo store Bruno Euronics all'interno del Parco Commerciale Le Zagare si presenta oggi con un volto completamente nuovo, frutto di un importante intervento di restyling che punta a ridefinire l’esperienza d’acquisto nel mondo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Nuovo contratto dei metalmeccanici: al centro innovazione organizzativa e sostenibilitàÈ stato presentato nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio nella sede di Confindustria Bergamo l’accordo di rinnovo del contratto nazionale... L'esperienza del Filo Verde alle Piagge al centro di un evento il 6 marzoFirenze, 3 marzo 2026 - Il 6 marzo al teatro delle Spiagge a Firenze (via del Pesciolino 6) si terrà 'Il filo verde cresce alle Piagge', evento...