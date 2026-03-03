L' esperienza del Filo Verde alle Piagge al centro di un evento il 6 marzo

Il 6 marzo si terrà un evento al teatro delle Spiagge a Firenze, in via del Pesciolino 6, dedicato all’esperienza del Filo Verde alle Piagge. L’iniziativa coinvolgerà partecipanti e organizzatori che presenteranno le attività e i progetti realizzati nel quartiere. La serata sarà aperta al pubblico e offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino le iniziative legate al Filo Verde.

Firenze, 3 marzo 2026 - Il 6 marzo al teatro delle Spiagge a Firenze (via del Pesciolino 6) si terrà 'Il filo verde cresce alle Piagge', evento aperto al pubblico che racconterà come in questi anni si è costruito un percorso che mette in connessione social housing, Parco Inclusivo, Casa di comunità, mobilità ciclabile, servizi per l'abitare e animazione culturale, grazie a un dialogo costante tra istituzioni, Università, Terzo settore, abitanti e realtà attive nel quartiere. "L'housing sociale è da anni tema di dialogo tra istituzioni, partner e comunità. L'iniziativa è pensata come uno spazio di confronto pubblico in cui...

“Il Filo Verde cresce alle Piagge”, incontro pubblico venerdì 6 marzo 2026 presso il Teatro delle Spiagge Alle Piagge il verde non è soltanto natura: è relazione, movimento, partecipazione, cultura, cura e inclusione. In questi anni si è costruito un percorso ch - facebook.com facebook