Nuovo contratto dei metalmeccanici | al centro innovazione organizzativa e sostenibilità

È stato presentato nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio nella sede di Confindustria Bergamo l’accordo di rinnovo del contratto nazionale dell’ Industria Metalmeccanica e dell’installazione di Impianti sottoscritto a fine novembre 2025. Il punto sulle principali novità è stato fatto da Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica, coadiuvato da Antonio Pescosolido, Dirigente Relazioni Industriali Federmeccanica. In apertura dell’incontro è intervenuto Agostino Piccinali, Presidente Gruppo Meccatronici Confindustria Bergamo. L’accordo è stato raggiunto grazie a un negoziato lungo e complesso che, dopo quasi 18 mesi di confronti, ha consentito il raggiungimento di una mediazione importante tra le esigenze delle imprese e le garanzie per i lavoratori, inserendo significativi elementi di innovazione organizzativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

