Agnelli investe nello sport fondata Gamma Waves Partners | insieme a lui anche Chiellini In cosa consiste il progetto

Un imprenditore legato al mondo dello sport ha recentemente avviato una nuova società chiamata Gamma Waves Partners, coinvolgendo anche un ex calciatore di alto livello. La società si occupa di investimenti nel settore sportivo, con particolare attenzione a progetti innovativi e collaborazioni con atleti e professionisti del settore. La nascita di questa iniziativa segna un passo importante nel panorama degli investimenti sportivi italiani.

di Angelo Ciarletta Agnelli torna a investire nel mondo dello sport, fondata Gamma Waves Partners: insieme a lui anche Chiellini. Vediamo in cosa consiste il progetto. La Juve resta nel DNA di Andrea Agnelli, che dopo l’addio alla presidenza nel 2022 riparte da Amsterdam con un progetto innovativo. Come riportato dal Financial Times, l’ex numero uno bianconero ha fondato Gamma Waves Partners, una società di investimento dedicata a nuove competizioni, tecnologie e format sportivi. Al suo fianco in questa sfida compaiono nomi illustri: Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, storico capitano difensivo oggi Director of Football Strategy del club torinese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Agnelli investe nello sport, fondata Gamma Waves Partners: insieme a lui anche Chiellini. In cosa consiste il progetto Notizie correlate Leggi anche: Andrea Agnelli torna a investire nello sport e ha Chiellini come socio Andrea Agnelli torna a investire nello sport dopo l’addio alla Juve: il progetto su nuovi format e fan engagementL’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna ad investire nello sport con la Gamma Waves Partners. Tutti gli aggiornamenti Andrea Agnelli lancia Gamma Waves Partners per tornare a investire nello sportTra i co-fondatori della società con sede ad Amsterdam spiccano l’imprenditore Rocco Benetton l'ex capitano della nazionale italiana Giorgio Chiellini ... milanofinanza.it Andrea Agnelli torna a investire nello sport e lancia Gamma Waves Partners: Chiellini tra i sociLa nuova società con sede ad Amsterdam punta su tecnologia, nuovi format e coinvolgimento dei tifosi nello sport globale. calcioefinanza.it